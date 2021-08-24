Император Японии объявил летние Паралимпийские игры — 2020 в Токио открытыми

Император Японии Нарухито объявил летние Паралимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия проходит на Национальном стадионе без зрителей.

В торжественной церемонии приняло участие около 200 российских спортсменов. Российская команда прошла на параде под 30-м номером. Знаменосцами стали легкоатлеты Елена Паутова и Андрей Вдовин.

Во время церемонии руководитель Паралоимпийского комитета Украины сказал спортсменам своей страны уйти с церемонии открытия Паралимпиады-2020 в Токио, чтобы не находиться рядом с российскими паралимпийцами. Несмотря на это, многие спортсмены отказались уходить и остались с россиянами.

Паралимпийские игры, в которых примут участие до 4400 спортсменов со всего мира, стартуют сегодня, 24 августа. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября.