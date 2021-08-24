Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Император Японии объявил летние Паралимпийские игры — 2020 в Токио открытыми

Император Японии объявил летние Паралимпийские игры — 2020 в Токио открытыми
Комментарии

Император Японии Нарухито объявил летние Паралимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия проходит на Национальном стадионе без зрителей.

В торжественной церемонии приняло участие около 200 российских спортсменов. Российская команда прошла на параде под 30-м номером. Знаменосцами стали легкоатлеты Елена Паутова и Андрей Вдовин.

Во время церемонии руководитель Паралоимпийского комитета Украины сказал спортсменам своей страны уйти с церемонии открытия Паралимпиады-2020 в Токио, чтобы не находиться рядом с российскими паралимпийцами. Несмотря на это, многие спортсмены отказались уходить и остались с россиянами.

Паралимпийские игры, в которых примут участие до 4400 спортсменов со всего мира, стартуют сегодня, 24 августа. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября.

Новость по теме
Украинские паралимпийцы отказались уходить от россиян на церемонии открытия
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021