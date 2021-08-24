Николай Валуев прокомментировал скандал с украинскими паралимпийцами в Токио

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал скандальный инцидент с участием украинских и российских паралимпийцев на церемонии открытия.

Напомним, руководитель Паралоимпийского комитета Украины сказал спортсменам своей страны уйти с церемонии открытия Паралимпиады-2020 в Токио, чтобы не находиться рядом с российскими паралимпийцами. Несмотря на это, многие спортсмены отказались уходить и остались с россиянами.

«Спортсмены – молодцы, а политики от спорта… Это даже не политики, а функционеры. Это просто подопечные политиков, это было видно и раньше. В этой истории надо смотреть на поведение спортсменов. Оно, чаще всего, гораздо благороднее и лучше, чем вся эта организационная… Так хочется обозвать их, но не буду», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.