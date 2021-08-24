И.о. президента ПКР: вся делегация Украины сидит с нами, придумали скандал на ровном месте

Шеф миссии делегации Паралимпийского комитета России, исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков заявил, что участники делегаций России и Украины на церемонии открытия Паралимпийских Игр в Токио находятся рядом и никакого скандала нет.
Напомним, ранее комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что руководитель Паралимпийского комитета Украины сказал спортсменам своей страны уйти с церемонии открытия Паралимпиады-2020 в Токио, чтобы не находиться рядом с российскими паралимпийцами. Несмотря на это, многие спортсмены отказались уходить и остались с россиянами.
«Украинская делегация сидит рядом с нами. Мы с главой Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем по-доброму поздоровались. И на параде открытия шли по параллельным дорожкам. Практически вся делегация Украины сидит с нами. Сказочники какие-то, на ровном месте придумывают». — приводит слова Рожкова «Р-спорт»
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