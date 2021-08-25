Австралийская велогонщица с мировым рекордом взяла первое золото Паралимпиады

Австралийская велогонщица Пейдж Греко завоевала первую золотую медаль Паралимпийских игр в Токио – 2020 в соревнованиях на треке на дистанции 3 тыс. метров в классе С3.

24-летняя спортсменка показала результат 3 минуты 50,815 секунды, установив новый мировой рекорд и улучшив собственное достижение (3.52,283), показанное ранее в квалификации. Серебро завоевала представительница Китая Ван Сяомэй, а бронзу — немка Дениз Шиндлер. Российские велогонщицы в соревнованиях не участвовали.

Напомним, в классе С3 принимают участие спортсмены с умеренными дисфункциями верхних или нижних конечностей, а также велосипедисты с церебральным параличом, поражениями конечностей и ампутациями.

Ранее на соревнованиях российская пловчиха Валерия Шабалина установила рекорд Паралимпиад. В квалификационных заплывах на дистанции 100 метров баттерфляем спортсменка преодолела дистанцию за 1:05.37. Медали в данной дисциплине будут разыграны сегодня, 25 августа.