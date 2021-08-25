Пловец Даниленко завоевал первую медаль России на Паралимпиаде в Токио

Россиянин Владимир Даниленко выиграл бронзу в плавании на дистанции 100 метров на спине. Он показал время 2.02,74 минуты. Золотую медаль завоевал чилиец Альберто Абарса с результатом 2.00,40 минуты. Вторым стал представитель Бразилии Габриэль дос Сантос, опередивший российского пловца на 0.27 секунды.

Ранее на Паралимпийских играх в Токио – 2020 прошли квалификационные заплывы на дистанции 100 метров баттерфляем у женщин, где россиянка Валерия Шабалина заняла первое место с новым паралимпийским рекордом.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР), врач и тренер команды, сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.

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