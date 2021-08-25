Саблистка Никитина: после личных соревнований удалила «инстаграм», мне ничего не хотелось

Российская саблистка Ольга Никитина, фехтовавшая последней в финале командного турнира на Олимпийских играх в Токио и победившая в нём француженку Шарлотту Лембах, рассказала, как прошла для неё эта Олимпиада.

«Чувствую ли я себя героем? Нет такого. Я до сих пор не верю, что всё это случилось на самом деле. Когда прихожу на интервью или телепередачи, а там говорят, что Ольга Никитина — олимпийская чемпионка, в голове сразу возникает мысль: «Кто олимпийская чемпионка? Я?» Сейчас я наслаждаюсь моментом и ни о чём не думаю.

В личных соревнованиях я фехтовала впервые на Олимпиаде (Никитина дошла до четвертьфинала, где проиграла француженке Манон Брюне. — Прим. «Чемпионата»). Я была так зажата, что не помню первые бои. До сих пор до конца не осознаю, что там было. На командных соревнованиях уже примерно понимала, чего мне ждать, как разминаться, о чём думать. Четыре дня между личным и командным турниром помогли мне. Было гораздо легче, несмотря на страх. Реакция на проигрыш Сесилии Бердер, назвавшей сборную России обманщицами? Я вот не помню, чтобы кто-то так реагировал. Смена сабель ведь не запрещена. Это можно делать сколько угодно. Думаю, здесь действительно обида, потому что француженки проиграли. У меня не было негатива из-за этой ситуации. Мы, кстати, очень удивились, когда увидели её комментарий.

После личных соревнований я удалила «инстаграм», поэтому никто не мог меня найти, отметить на фото. Это из-за расстройства. Мне ничего не хотелось. Когда успокоилась, решила восстановить аккаунт. Долго искала, как это делается, спрашивала у девочек, а когда всё получилось выбежала из комнаты с криками: «Ура! Я это сделала. Всё получилось». Мне сразу написало много людей. И пишут до сих пор, благодарят за финал. Спасибо им, что болели», — приводит слова Никитиной Sport24.