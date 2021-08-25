Пловец Николаев принёс России первое серебро Паралимпийских игр в Токио

Российский пловец Андрей Николаев завоевал серебро на стометровке у мужчин вольным стилем в классе С8. Он финишировал с результатом 57,69 секунды.

Первым стал австралиец Бен Пофэм, третий — Димостенис Михалентзакис из Греции.

Николаев принёс сборной России шестую медаль на Паралимпиаде в Токио.

Напомним, ранее российский пловец Роман Жданов завоевал золото в плавании на дистанции 50 метров брассом в классе SB3. Также Валерия Шабалина стала первой в финале на 100 метрах баттерфляем в классе S14. Оба спортсмена установили мировые рекорды.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР), врач и тренер команды, сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.

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