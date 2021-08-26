Российский велогонщик Асташов вышел в финал Паралимпиады с мировым рекордом
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На Паралимпийских играх в Токио – 2020 проходят квалификационные заезды у велогонщиков. Россиянин Михаил Асташов установил новый мировой рекорд в индивидуальном пасьюте на 3000 метров и вышел в финал соревнований. Время россиянина составило 3:35.954.
Соперником Асташова в финале за золото станет канадец Тристан Чернов. Финал с участием Асташова запланирован на сегодня, 26 августа, в 9:10 мск.
Ранее на Паралимпиаде российский пловец Роман Жданов завоевал золото в плавании на дистанции 50 метров брассом в классе SB3. Он улучшил мировой рекорд на секунду. Жданов выиграл заплыв с результатом — 46,49 секунды.
Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
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