На церемонии награждения паралимпийского чемпиона Асташова перепутали гимн

Организаторы Паралимпийских игр в Токио (Япония) перепутали гимны на церемонии награждения российского велогонщика Михаила Асташова. Ранее Асташов завоевал золото в индивидуальной гонке на 3000 метров в классе С.

Как сообщает ТАСС, в ходе награждения Асташова организаторы соревнований включили гимн Международного паралимпийского комитета. Шеф миссии команды Паралимпийского комитета России, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков обратился к организаторам с просьбой повторно провести процедуру награждения спортсмена.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд утвердил решение ВАДА, согласно которому ближайшие два года российские спортсмены будут выступать без флага и гимна на церемониях награждения.

Международный олимпийский комитет утвердил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и Пекине.