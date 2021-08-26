На церемонии награждения паралимпийского чемпиона Асташова перепутали гимн

Организаторы Паралимпийских игр в Токио (Япония) перепутали гимны на церемонии награждения российского велогонщика Михаила Асташова. Ранее Асташов завоевал золото в индивидуальной гонке на 3000 метров в классе С.
Как сообщает ТАСС, в ходе награждения Асташова организаторы соревнований включили гимн Международного паралимпийского комитета. Шеф миссии команды Паралимпийского комитета России, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков обратился к организаторам с просьбой повторно провести процедуру награждения спортсмена.
17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд утвердил решение ВАДА, согласно которому ближайшие два года российские спортсмены будут выступать без флага и гимна на церемониях награждения.
Международный олимпийский комитет утвердил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и Пекине.
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