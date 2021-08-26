Украинской призёрке ОИ-2020, отдавшей тренеру подаренную квартиру, вручили еще одно жильё

Призёр Игр в Токио (Япония) в вольной борьбе, украинка Ирина Коляденко, которая отдала личному тренеру квартиру, вручённую ей за бронзу Олимпиады, получила ещё одно жильё. Власти города Ирпень в Киевской области, где проживает спортсменка, узнав о ситуации, решили наградить спортсменку за её поступок.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин вместе с предпринимателям города вручили медалистке Олимпийских игр новую квартиру.

«Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим. Если есть такая проблема, надо дарить две квартиры», – приводит слова Маркушина «Обозреватель» со ссылкой на «5 канал».

Напомним, что Коляденко стала третьей в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг.

Ранее призёр Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в вольной борьбе, украинка Ирина Коляденко заявила, что отдаст подаренную государством квартиру своему личному тренеру – Владимиру Яременко, который помогал ей на протяжении её спортивной карьеры.