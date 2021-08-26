Велогонщик Асташов: план-максимум — это несколько золотых медалей на Паралимпиде
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Российский велогонщик Михаил Асташов прокомментировал свою победу на Паралимпийских играх-2020 в Токио в гонке преследования на дистанции 3000 метров в классе С1.
«Настроение отличное, план-минимум я выполнил. Теперь надо работать дальше, чтобы выполнить план-максимум. Какой он? Загадывать не будем, но впереди ещё будут гонки. План-максимум — это несколько золотых медалей», — приводит слова Михаила Асташова «Р-Спорт».
В финале российский велогонщик победил представителя Канады Тристена Чернове. Асташов также установил в квалификации соревнований новый мировой и паралимпийский рекорды — 3 минуты 35,954 секунды.
Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
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