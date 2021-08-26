Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Велогонщик Асташов: план-максимум — это несколько золотых медалей на Паралимпиде

Велогонщик Асташов: план-максимум — это несколько золотых медалей на Паралимпиде
Комментарии

Российский велогонщик Михаил Асташов прокомментировал свою победу на Паралимпийских играх-2020 в Токио в гонке преследования на дистанции 3000 метров в классе С1.

«Настроение отличное, план-минимум я выполнил. Теперь надо работать дальше, чтобы выполнить план-максимум. Какой он? Загадывать не будем, но впереди ещё будут гонки. План-максимум — это несколько золотых медалей», — приводит слова Михаила Асташова «Р-Спорт».

В финале российский велогонщик победил представителя Канады Тристена Чернове. Асташов также установил в квалификации соревнований новый мировой и паралимпийский рекорды — 3 минуты 35,954 секунды.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Новость по теме
На церемонии награждения паралимпийского чемпиона Асташова перепутали гимн
Новость по теме
Велогонщик Асташов принёс сборной России четвёртую золотую медаль Паралимпийских игр
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021