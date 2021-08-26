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Роман Жданов завоевал бронзу Паралимпиады в плавании на 100 м вольным стилем

Роман Жданов завоевал бронзу Паралимпиады в плавании на 100 м вольным стилем
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Российский пловец Роман Жданов завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио (Япония) в плавании на дистанции 100 м вольным стилем в категории S4.

Россиянин финишировал с результатом 1.26,95 секунды. Золото завоевал японец Такаюки Сузуки, опередив Жданова на 5 секунд, серебро у итальянца Луиджи Беджато.

Ранее Роман Жданов завоевал золото в плавании на дистанции 50 метров брассом в классе SB3 на Паралимпийских играх в Токио. Он установил мировой рекорд.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР), врач и тренер команды, сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.

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