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Оргкомитет Паралимпиады повторно наградил Асташова из-за неправильного выбора музыки

Оргкомитет Паралимпиады повторно наградил Асташова из-за неправильного выбора музыки
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Оргкомитет Паралимпийских игр в Токио провёл повторную церемонию награждения российского велогонщика Михаила Асташова после неверного выбора музыкального сопровождения, сообщает ТАСС со ссылкой на Паралимпийский комитет России (ПКР).

«Оргкомитет Паралимпиады провёл перенаграждение тройки призёров, где победителем стал Михаил Асташов. Спортсмены вышли на подиум уже с медалями, в честь победителя сыграл Первый концерт Чайковского», — заявили в ПКР.

Михаил Асташов завоевал золото в индивидуальной гонке на 3000 метров в классе С. В ходе награждения Асташова организаторы соревнований включили гимн Международного паралимпийского комитета вместо Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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