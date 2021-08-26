Шпажист Кузюков завоевал шестое золото России на Паралимпийских играх в Токио

Российский шпажист Александр Кузюков выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио (Япония) в фехтовании на колясках. В финальном поединке россиянин победил представителя Бразилии Жоване Гиссоне со счетом 15:8. Спортсмены выступали в категории В.

Золото Кузюкова стало первым для российских фехтовальщиков на Паралимпиаде в Токио. Ранее бронзу в фехтовании на колясках завоевал ещё один россиянин Максим Шабуров.

На данный момент паралимпийская сборная России поднялась на третье место в медальном зачёте, имея в своём активе 16 медалей: шесть золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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