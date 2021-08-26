Разетдинова — бронзовый призёр Паралимпийских игр в плавании на 100 м брассом

Россиянка Аделина Разетдинова завоевала бронзу Паралимпийских игр в Токио (Япония) в плавании на дистанции 100 метров брассом. Она выступала в категории SB8.

Российская спортсменка финишировала с результатом 1.24,77. Первое место заняла ирландская пловчиха Эллен Кин, опередив Разетдинову на 4,84 секунды. Серебро завоевал новозеландка Софи Паскоу.

Это 13-я медаль и четвёртая бронза сборной России в плавании на Паралимпиаде в Токио.

На данный момент паралимпийская сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте, имея в своём активе 16 медалей: шесть золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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