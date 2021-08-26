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Россиянка Бойкова завоевала серебро Паралимпиады в фехтовании на колясках

Россиянка Бойкова завоевала серебро Паралимпиады в фехтовании на колясках
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Российская шпажистка Виктория Бойкова стала обладательницей серебряной медали на Паралимпийских играх в Токио (Япония) в фехтовании на колясках в категории В.

В финальном поединке Бойкова уступила китайской спортсменке Шумэй Тань со счётом 0:3. Бронзовым призёром Паралимпийских игр в Токио стала представительница Таиланда Саисуни Джана.

Это третья медаль сборной России в фехтовании на Паралимпиаде в Токио.

На данный момент паралимпийская сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте, имея в своём активе 17 медалей: шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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