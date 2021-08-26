Шипулин — об Асташове: Михаил — ярчайший пример того, что за мечту нужно бороться до конца

Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин поздравил велогонщика Михаила Асташова с завоеванием золота Паралимпиады в индивидуальной гонке на 3000 метров в классе С.



«Миша, ещё раз поздравляю тебя с золотом на Паралимпиаде в Токио! Ты один из самых целеустремлённых, сильных, волевых и трудолюбивых людей из всех, что я знаю. Ты огромный молодец, я очень горжусь тобой и нашим знакомством! Всё остальное сказал тебе лично.

⠀

Для тех, кто пропустил главную спортивную новость — наш уральский спортсмен Михаил Асташов победил в индивидуальной гонке преследования на велотреке. Михаил не просто победил, он установил новый мировой и паралимпийский рекорды — преодолел дистанцию в 3000 метров за 3 минуты 35,954 секунды.

⠀

Мы познакомились с Михаилом ещё в 2019 году, когда он пришёл ко мне на приём. Тогда Михаилу были нужны деньги для участия в международных соревнованиях, чтобы набрать квалификационные очки для участия в Паралимпиаде. Деньги мы тогда для Михаила нашли, и он уехал на соревнования. И вот он результат!

⠀

Михаил — ярчайший пример того, что за свою мечту нужно бороться до конца, успех обязательно придёт к тому, кто за него борется!» — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».