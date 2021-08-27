Сопровождающему бегуна Рудакова стало плохо из-за жары. Россиянин был дисквалифицирован

Российский легкоатлет Фёдор Рудаков, выступающий на Паралимпийских играх в Токио (Япония), не смог финишировать в забеге на 5000 метров для слепых и слабовидящих. Это произошло из-за того, что его сопровождающему стало плохо.

«Сначала плохо стало лидеру, он упал — очень жарко. Фёдор без него не смог завершить дистанцию, сейчас с ними врачи. Согласно правилам, результат спортсмена, пришедшего к финишу без лидера, не может быть засчитан», — приводит ТАСС слова вице-президента ПКР Ольги Семёновой.

Рудаков завершал дистанцию, находясь на четвёртой позиции, однако примерно за 50 метров до финиша спортсмен сошёл с беговой дорожки и врезался в ограждение. Легкоатлеты преодолевают дистанцию вместе с сопровождающими, которые называются лидерами.

Паралимпиец Фёдор Рудаков является чемпионом Европы на дистанции 1500 метров и серебряным призёром чемпионата мира на дистанции 5000 метров.