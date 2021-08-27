Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Россиянка Пикалова завоевала серебро в плавании на Паралимпиаде в Токио

Россиянка Пикалова завоевала серебро в плавании на Паралимпиаде в Токио
Комментарии

Российская пловчиха Дарья Пикалова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио (Япония) в классе S12 на дистанции 100 метров на спине. Она уступила победительнице 0,32 секунды.

Чемпионкой стала британка Ханна Расселл с результатом 1.8,44 секунды, третьей финишировала представительница Бразилии Мариа Каролина Гомес Сантьяго, с отставанием в 0,74 секунды.

Это вторая медаль Пикаловой на Паралимпиаде в Токио. Ранее она завоевала бронзу на стометровке баттерфляем.

На данный момент паралимпийская сборная России располагается на четвёртом месте в медальном зачёте, имея в своём активе 19 медалей: шесть золотых, шесть серебряных и семь бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР) — врач и тренер команды — сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.

Новость по теме
Пловчиха Пикалова стала бронзовым призёром Паралимпийских игр в Токио
Новость по теме
Российская дзюдоистка Потапова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в весе до 48 кг
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021