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Пловец Емельянцев завоевал восьмую бронзу Паралимпиады для сборной России

Пловец Емельянцев завоевал восьмую бронзу Паралимпиады для сборной России
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Россиянин Вячеслав Емельянцев выиграл бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио (Япония) в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14. Емельянцев финишировал со временем 1.55,58 секунды.

Золотым медалистом стал британский пловец Рис Данн (1.52,40), обновивший мировой рекорд, серебро у представителя Бразилии Габриэля Бандейры (1.52,74).

На данный момент паралимпийская сборная России располагается на четвёртом месте в медальном зачёте, имея в своём активе 20 медалей: шесть золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР) — врач и тренер команды — сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.

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