Дзюдоистка Алеся Степанюк завоевала бронзу Паралимпиады в весовой категории до 52 кг

Российская дзюдоистка Алеся Степанюк завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в весовой категории до 52 кг в классе В3. В поединке за бронзу Степанюк одолела представительницу Японии Юи Фудзивару.

Это вторая медаль сборной России в дзюдо на Паралимпиаде в Токио. Ранее россиянка Виктория Потапова победила представительницу Тайваня Ли Кай Линь в схватке за бронзу в весовой категории до 48 кг.

На данный момент паралимпийская сборная России располагается на четвёртом месте в медальном зачёте, имея в своём активе 21 медаль: шесть золотых, шесть серебряных и девять бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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