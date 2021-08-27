Пловчиха Шабалина принесла России седьмое золото Паралимпийских игр

Российская пловчиха Валерия Шабалина выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 200 метров вольным стилем. Спортсменка финишировала со временем 2 минуты 3,71 секунды.

Серебряная и бронзовая медали достались представительницам Великобритании Бетани Ферт и Джессике-Джейн Эпплгейт.

Это второе золото Валерии Шабалиной на Паралимпиаде в Токио. 25 августа она стала первой на дистанции 100 метров баттерфляем. Спортсменка выступает в классе S14.

На данный момент паралимпийская сборная России обошла Австралию и поднялась на третье место в медальном зачёте, имея в своём активе 22 медали: семь золотых, шесть серебряных и девять бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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