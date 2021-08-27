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Судья из Узбекистана: Дину и Арину Авериных я оценила как лучших гимнасток Олимпиады

Судья из Узбекистана: Дину и Арину Авериных я оценила как лучших гимнасток Олимпиады
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Узбекская судья Талия Абдураманова, работавшая на индивидуальном турнире по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио и одна из четырёх арбитров, отвечавших за оценку ошибок в технике исполнения, прокомментировала скандальный финал соревнований.

«Я была просто судьёй в своей бригаде, оценивающей технику исполнения. И я российских девочек не обидела в судействе. А вот всего, что происходило в главном судейском корпусе, не знаю. Честно говоря, передо мной до сих пор стоит вопрос, как так получилось и почему. Я тоже получила очень много неприятных и оскорбительных посланий после Олимпиады. Мне было очень обидно, я ещё раз хочу сказать, что Дину и Арину Авериных в качестве судьи я оценила как лучших гимнасток Олимпиады. Это всё, что могу сказать. Думаю, никто из бригады не захочет давать какую-либо информацию, так как все получали угрозы и разные негативные послания после Олимпиады», – приводит слова Абдурамановой Sports.ru.

Олимпийской чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам. Россиянка Дина Аверина заняла второе место.

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