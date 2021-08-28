Легкоатлет Яремчук завоевал золото Паралимпиады в беге на 1 500 м
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Российский легкоатлет Александр Яремчук завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в беге на 1 500 м в классе T46.
Россиянин преодолел дистанцию за 3:52.08. Вторым стал представитель Болгарии Християн Стоянов (3:52.63). Бронзовую медаль завоевал угандиец Дэвид Эмонг (3:53.51).
На данный момент паралимпийская сборная России занимает второе место в медальном зачёте, имея в своём активе 28 медалей: десять золотых, семь серебряных и одиннадцать бронзовых. Лидирует в рейтинге Китай, который завоевал 20 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых медалей.
Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
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