Российский легкоатлет Костин завоевал бронзу Паралимпиады в беге на 5000 метров

Россиянин Александр Костин завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на 5000 метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения.

Спортсмен преодолел дистанцию за 14 минут 37,42 секунды. Первое место занял представитель Испании Ясин Ухдади, серебряную медаль завоевал австралиец Джарид Клиффорд.

На данный момент паралимпийская сборная России занимает второе место в медальном зачёте, имея в своём активе 28 медалей: десять золотых, семь серебряных и одиннадцать бронзовых. Лидирует в рейтинге Китай, который завоевал 20 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых медалей.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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