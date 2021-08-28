Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

61-летняя россиянка Пушпашева завоевала бронзу Паралимпиады в настольном теннисе

61-летняя россиянка Пушпашева завоевала бронзу Паралимпиады в настольном теннисе
Комментарии

Российская спортсменка Надежда Пушпашева завоевала бронзовую медаль по настольному теннису на Паралимпийских играх в Токио – 2020.

Россиянка в полуфинале проиграла китаянке Цзин Лю (8-11, 4-11, 11-8, 5-11), заняв третье место в соревнованиях.
Отметим, 61-летняя Пушпашева является самым возрастным представителем делегации сборной России.

На данный момент паралимпийская сборная России занимает второе место в медальном зачёте, имея в своём активе 28 медалей: десять золотых, семь серебряных и 14 бронзовых. Лидирует в рейтинге Китай, который завоевал 21 золотых, 13 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Все победы российской сборной на Паралимпиаде в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021