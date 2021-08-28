Россиянка Чебаника взяла бронзы Паралимпиады в настольном теннисе

Российская спортсменка Раиса Чебаника завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по настольному теннису в классе 6.

Россиянка в полуфинале турнира уступила украинке Марине Литовченко (3:11, 8:11, 2:11), заняв итоговое третье место.

Ранее бронзу в настольном теннисе завоевала 61-летняя россиянка Надежда Пушпашева.

На данный момент паралимпийская сборная России занимает второе место в медальном зачёте, имея в своём активе 28 медалей: десять золотых, семь серебряных и 14 бронзовых. Лидирует в рейтинге Китай, который завоевал 21 золотых, 13 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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