Россиянин Ноздрунов – бронзовый призёр Паралимпиады в настольном теннисе

Российский спортсмен Юрий Ноздрунов завоевал бронзовую медаль Паралимпиады в настольном теннисе.

В полуфинале 31-летний россиянин уступил бельгийцу Лорану Дево в классе 9 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата) со счетом 8:11, 11:8, 1:11, 13:11, 4:11.

Ранее бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде завоевали россиянки Надежда Пушпашева и Раиса Чебаника.

На данный момент паралимпийская сборная России занимает второе место в медальном зачёте, имея в своём активе 28 медалей: десять золотых, семь серебряных и 14 бронзовых. Лидирует в рейтинге Китай, который завоевал 21 золотых, 13 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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