Россиянин Ноздрунов – бронзовый призёр Паралимпиады в настольном теннисе

Российский спортсмен Юрий Ноздрунов завоевал бронзовую медаль Паралимпиады в настольном теннисе.
В полуфинале 31-летний россиянин уступил бельгийцу Лорану Дево в классе 9 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата) со счетом 8:11, 11:8, 1:11, 13:11, 4:11.
Ранее бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде завоевали россиянки Надежда Пушпашева и Раиса Чебаника.
На данный момент паралимпийская сборная России занимает второе место в медальном зачёте, имея в своём активе 28 медалей: десять золотых, семь серебряных и 14 бронзовых. Лидирует в рейтинге Китай, который завоевал 21 золотых, 13 серебряных и 18 бронзовых медалей.
Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
Все победы российской сборной на Паралимпиаде в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
- 28 августа 2021
-
08:47
-
08:06
-
07:53
-
05:11
-
04:55
- 27 августа 2021
-
15:28
-
14:01
-
13:57
-
13:53
-
12:42
-
12:33
-
12:08
-
12:01
-
11:56
-
11:29
-
10:32
-
10:23
-
10:08
- 26 августа 2021
-
22:49
-
18:31
-
15:54
-
15:20
-
14:17
-
14:12
-
14:08
-
14:03
-
13:26
-
13:13
-
13:07
-
13:05
-
12:15
-
12:10
-
11:58
-
11:39
-
11:13