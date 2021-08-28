Пловец Жданов завоевал золото Паралимпиады на дистанции 150 метров с мировым рекордом

Российский пловец Роман Жданов выиграл дистанцию 150 метров комплексом на Паралимпийских играх в Токио (Япония). Он показал результат 2.21,17 секунды, установив новый мировой рекорд.

Вторым стал представитель Израиля Ами Омер Дадаон (2.29,48), бронзу завоевал японец Такаюки Сузуки (2.40,53).

На данный момент паралимпийская сборная России занимает третье место в медальном зачёте, имея в своём активе 33 медали: 12 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых. Лидирует в рейтинге Китай, который завоевал 22 золотых, 14 серебряных и 16 бронзовых медалей.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Все победы российской сборной на Паралимпиаде в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Новость по теме 50-летняя Елена Прокофьева выиграла золото Паралимпиады в настольном теннисе