Российский рапирист Нагаев завоевал бронзу на Паралимпийских играх в Токио
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Российский рапирист Никита Нагаев стал обладателем бронзовой медали в фехтовании на колясках в индивидуальных соревнованиях рапиристов на Паралимпийских играх в Токио (Япония).
Россиянин, выступающий в классе А, в схватке за третье место победил итальянца Маттео Бетти со счетом 15:11.
На данный момент паралимпийская сборная России занимает третье место в медальном зачёте, имея в своём активе 35 медалей: 12 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых. Лидирует в рейтинге Китай, который в сумме завоевал 56 медалей.
Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
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