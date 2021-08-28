Российский рапирист Нагаев завоевал бронзу на Паралимпийских играх в Токио

Российский рапирист Никита Нагаев стал обладателем бронзовой медали в фехтовании на колясках в индивидуальных соревнованиях рапиристов на Паралимпийских играх в Токио (Япония).

Россиянин, выступающий в классе А, в схватке за третье место победил итальянца Маттео Бетти со счетом 15:11.

На данный момент паралимпийская сборная России занимает третье место в медальном зачёте, имея в своём активе 35 медалей: 12 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых. Лидирует в рейтинге Китай, который в сумме завоевал 56 медалей.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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