Паралимпиец Яремчук: Роналду в той форме, в какой ни один игрок в его годы не играл

Российский легкоатлет Александр Яремчук, завоевавший золото Паралимпийских игр-2020 в Токио (Япония) в беге на 1 500 метров, признался, что является фанатом 36-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду.

«Утром увидел новости о его трансфере в «Инстаграме». Криштиану – пример трудолюбия, ему столько лет, а он в форме, в какой ни один игрок в его годы не играл. За его трудолюбием невозможно не следить. И я буду бегать, пока здоровье есть», — приводит слова Яремчука ТАСС.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб. Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В 2018 году португальский футболист перебрался в «Ювентус» из «Реала».