Мария Павлова выиграла бронзу Паралимпийских игр в комплексном плавании на 200 м

Российская пловчиха Мария Павлова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио (Япония) в комплексном плавании на дистанции 200 метров. Спортсменка выступала в классе SM8.

Павлова показала результат 2.48,63 секунды. Золотой медалисткой стала представительница США Джессика Лонг (2.41,49), серебро выиграла итальянка Ксения Франческа Палаццо (2.47,86).

На данный момент паралимпийская сборная России занимает третье место в медальном зачёте, имея в своём активе 37 медалей: 12 золотых, 7 серебряных и 18 бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Все победы российской сборной на Паралимпиаде в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Новость по теме Пловец Жданов завоевал золото Паралимпиады на дистанции 150 метров с мировым рекордом