Супружеская пара принесла Великобритании два золота в течение 16 минут на Паралимпиаде
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Супружеская пара Нил и Лора Фачи за 16 минут принесли сборной Великобритании две золотые медали на Паралимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) в велоспорте на треке.
Нил и его пилот Мэтт Ротерхэм стали чемпионами на дистанции 1 000 метров, улучшив собственный мировой рекорд (59,278) более, чем на секунду (58,038). Спустя 16 минут Лора вместе с Коррин Холл показала лучшее время в преследовании на 3 000 метров.
«Мы знали, что это большой день для нас. То же было и в Рио – Лора завоевала золото, а я – серебро. Наконец-то нам удалось сделать это вместе – это за гранью наших мечтаний», — приводит слова Нила Metro.
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