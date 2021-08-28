Российских пловцов дисквалифицировали в финале паралимпийской эстафеты. Они были третьими

Российские пловцы были дисквалифицированы на смешанной комбинированной эстафете Паралимпийских игр в Токио (Япония). В финале они стали третьими, но по окончании заплыва судьи отстранили команду за нарушение правил и отдали третье место сборной Бразилии.

Сборная Великобритании по плаванию выиграла смешанную комбинированную эстафету 4x100 метров с результатом 3.40,63 секунды, установив новый мировой рекорд. Вторыми стали австралийцы (3.46,38). Бразильцы, получившие бронзу, показали время 3.51,23.

В составе сборной России в финале паралимпийской эстафеты выступали Ольга Потешкина, Михаил Кулябин, Валерия Шабалина и Вячеслав Емельянцев.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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