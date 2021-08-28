Анастасия Соловьёва завоевала бронзу Паралимпиады в беге на дистанции 400 метров

Российская легкоатлетка Анастасия Соловьева стала бронзовым призёром Паралимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в беге на дистанции 400 метров.

Соловьева преодолела дистанцию за 57,59 секунды. Золото завоевала южноафриканская бегунья Анрун Вейерс с результатом 56,05 секунды. Серебряная медаль — у представительницы Венесуэлы Лисбели Вера Андраде (57,32).

Спортсменки выступали в категории Т47 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

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На данный момент паралимпийская сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте, имея в своём активе 40 медалей: 13 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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