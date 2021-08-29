Два спортсмена в Паралимпийской деревне заразились коронавирусом

Два спортсмена, находящихся на территории Паралимпийской деревни в Токио, сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте оргкомитета «Токио-2020».

Всего за последние сутки было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом: среди зараженных семь подрядчиков, один представитель СМИ и один человек, связанный с проведением Игр.

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На данный момент паралимпийская сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте, имея в своём активе 41 медаль: 14 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых. На первом месте – Китай, на втором – Великобритания.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.