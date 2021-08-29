Россиянка Вера Муратова завоевала бронзу Паралимпиады в пауэрлифтинге

41-летняя российская спортсменка Вера Муратова стала бронзовым призёром Паралимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в пауэрлифтинге в весовой категории до 79 кг.
Итоговый результат россиянки — 132 кг. Победительницей турнира стала спортсменка из Нигерии Босе Омолайо (141 кг), серебро завоевала украинка Наталья Олейник (133 кг). Спортсменки выступают в классе PWL, к нему относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.
Все победы российской сборной на Паралимпиаде в нашем «инстаграме». Подписывайся.
На данный момент паралимпийская сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте, имея в своём активе 42 медали: 14 золотых, 7 серебряных и 21 бронзовую. На первом месте располагается команда Китая, на втором — Великобритании.
- 29 августа 2021
-
12:23
-
12:14
-
12:06
-
11:37
-
06:44
-
06:28
-
00:22
- 28 августа 2021
-
15:38
-
14:19
-
14:12
-
13:27
-
13:24
-
13:04
-
12:41
-
12:40
-
12:16
-
12:05
-
11:52
-
11:08
-
08:47
-
08:06
-
07:53
-
05:11
-
04:55
- 27 августа 2021
-
15:28
-
14:01
-
13:57
-
13:53
-
12:42
-
12:33
-
12:08
-
12:01
-
11:56
-
11:29
-
10:32