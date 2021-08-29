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Россиянка Вера Муратова завоевала бронзу Паралимпиады в пауэрлифтинге

Россиянка Вера Муратова завоевала бронзу Паралимпиады в пауэрлифтинге
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41-летняя российская спортсменка Вера Муратова стала бронзовым призёром Паралимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в пауэрлифтинге в весовой категории до 79 кг.

Итоговый результат россиянки — 132 кг. Победительницей турнира стала спортсменка из Нигерии Босе Омолайо (141 кг), серебро завоевала украинка Наталья Олейник (133 кг). Спортсменки выступают в классе PWL, к нему относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

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На данный момент паралимпийская сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте, имея в своём активе 42 медали: 14 золотых, 7 серебряных и 21 бронзовую. На первом месте располагается команда Китая, на втором — Великобритании.

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