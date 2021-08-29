Пловец Денис Тарасов завоевал серебро Паралимпиады на дистанции 50 метров вольным стилем

28-летний российский пловец Денис Тарасов завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) на дистанции 50 метров вольным стилем. Россиянин преодолел дистанцию за 24,99 секунды. Первым стал итальянец Симоне Барлаам (24,71), третьим к финишу пришёл американец Джамал Хилл (25,19). Ещё один россиянин Богдан Мозговой замкнул топ-6 (25,56).

Спортсмены соревнуются в категории S9, в неё входят люди с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

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На данный момент паралимпийская сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте, имея в своём активе 45 медалей: 14 золотых, 8 серебряных и 23 бронзовых. На первом месте располагается команда Китая, на втором — Великобритании.