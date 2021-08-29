Дзюдоист Анатолий Шевченко стал бронзовым призёром Паралимпийских игр в Токио

33-летний российский дзюдоист Анатолий Шевченко завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). В поединке за третье место в весовой категории до 100 кг он одержал победу над соперником из Германии Оливером Упманном со счётом 11:0.

Эта медаль стала третьей для российских дзюдоистов на японской Паралимпиаде. Ранее Виктория Потапова (до 48 кг) и Алеся Степанюк (до 52 кг) также завоевали бронзовые награды.

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На данный момент паралимпийская сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте, имея в своём активе 45 медалей: 14 золотых, 9 серебряных и 23 бронзовых. На первом месте располагается команда Китая, на втором — Великобритании.