Пловчиха Анна Крившина завоевала серебро Паралимпиады на дистанции 50 м вольным стилем

25-летняя российская пловчиха Анна Крившина завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) на дистанции 50 м вольным стилем. Крившина преодолела дистанцию за 27,39 секунды. Золото у представительницы Бразилии Марии Гомес Сантьяго (26,82), бронза досталась итальянке Карлотте Джилли (27,07). Другая россиянка Дарья Пикалова финишировала пятой (27,39).

Спортсменки соревновались в категориях S12 (пловцы имеют некоторую способность видеть) и S13 (пловцы, которые являются наиболее зрячими, но считаются слепыми).

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Паралимпийские игры в Токио — 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.