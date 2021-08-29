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Пловец Даниленко завоевал бронзу Паралимпиады на дистанции 200 метров вольным стилем

Пловец Даниленко завоевал бронзу Паралимпиады на дистанции 200 метров вольным стилем
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Российский пловец Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) на дистанции 200 метров вольным стилем. Даниленко преодолел дистанцию за 4 минуты 15,95 секунды. Победу одержал бразилец Габриэль дос Сантос (4.06,52), вторым финишировал представитель Чили Альберто Абарса (4.14,17).

Спортсмены выступали в категории S2. В этом классе представлены лица с ограниченным использованием конечностей или же их отсутствием, они могут представлять различные группы инвалидности.

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На данный момент паралимпийская сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте, имея в своём активе 48 медалей: 15 золотых, 9 серебряных и 24 бронзовых. На первом месте располагается команда Китая, на втором — Великобритании.

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