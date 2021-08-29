Американка Лонг, родившаяся в России, стала 14-кратной чемпионкой Паралимпийских игр

29-летняя американская пловчиха Джессика Лонг, урождённая Татьяна Кириллова, завоевала четырнадцатое золото Паралимпийских игр в карьере. На Играх – 2020 в Токио (Япония) Лонг стала первой (2.41,49) в комплексном плавании на дистанции 200 метров.
Для Лонг Паралимпиада в Токио стала пятой в карьере. На своих первых Играх в Афинах – 2004 Лонг соревновалась в возрасте 12 лет.
Лонг родилась в Братске (Иркутская область) в 1992 году с тяжёлой патологией — у неё не было малых берцовых костей и многих костей стопы. 18-летняя мама девочки отказалась от ребёнка в роддоме. Спустя год её усыновила семейная пара из США, которая и дала приёмной дочери новое имя. В полтора года ноги Джессики были ампутированы по причине аномалий. В 2013 году Джессика Лонг приезжала в село Тэмь Братского района, где встретилась со своей биологической матерью.
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