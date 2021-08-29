Россиянин Виталий Гриценко завоевал бронзу Паралимпиады в беге на дистанции 400 метров

35-летний российский легкоатлет Виталий Гриценко завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в беге на дистанции 400 метров. Гриценко преодолел дистанцию за 49,41 секунды. Золото завоевал Понгсакорн Паейо из Таиланда, он установил мировой рекорд, пробежав 400 метров за 46,61 секунды, серебро досталось канадцу Бренту Лакатошу (46,75). Спортсмены выступали в категории Т53 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

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На данный момент паралимпийская сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте, имея в своём активе 51медаль: 15 золотых, 9 серебряных и 27 бронзовых. На первом месте располагается команда Китая, на втором — Великобритании.