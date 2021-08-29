Россиянка Анна Сапожникова стала бронзовым призёром Паралимпиады — 2020 в прыжках в длину

24-летняя российская легкоатлетка Анна Сапожникова стала бронзовым призёром Паралимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в прыжках в длину. В своей лучшей попытке россиянка показала результат 4,56 метра. Золото завоевала китаянка Вэнь Сяоянь (5,13), серебро досталось американке Джалин Робертс (4,65). Спортсменки выступали в категории Т37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

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На данный момент паралимпийская сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте, имея в своём активе 51 медаль: 15 золотых, 9 серебряных и 27 бронзовых. На первом месте располагается команда Китая, на втором — Великобритании.