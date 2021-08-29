Команда США сместила Россию с третьей строчки медального зачёта Паралимпиады-2020
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Сборная США сместила команду России на четвёртую позицию в медальном зачёте Паралимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) по итогам пятого дня соревнований.
В активе российских паралимпийцев 52 медали: 15 золотых, 9 серебряных и 28 бронзовых. В копилке команды США в общей сложности 40 наград: 15 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых. Безоговорочным лидером рейтинга является Китай: 45 золотых медалей, 29 серебряных и 29 бронзовых. На втором месте идёт сборная Великобритании, в активе британских спортсменов – 23 золотых, 19 серебряных и 18 бронзовых медалей.
Паралимпийские игры в Токио — 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлено 242 спортсмена. Они выступят в 19 видах спорта из 22 представленных.
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