Маляк Алиева стала серебряным призёром Паралимпийских игр – 2020 в настольном теннисе

26-летняя Маляк Алиева, представляющая Россию на Паралимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), выиграла серебряную медаль в личных соревнованиях по настольному теннису в классе 6, уступив в финальном матче украинке Марине Литовченко – 6:11, 4:11, 3:11.

Напомним, вчера, 29 августа, сборная США сместила команду России на четвёртую позицию в медальном зачёте Паралимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) по итогам пятого дня соревнований.



В активе российских паралимпийцев 53 медали: 15 золотых, 10 серебряных и 28 бронзовых. В копилке команды США в общей сложности 40 наград: 15 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых. Безоговорочным лидером рейтинга является Китай: 45 золотых медалей, 29 серебряных и 29 бронзовых. На втором месте идёт сборная Великобритании, в активе британских спортсменов – 23 золотые, 19 серебряных и 18 бронзовых медалей.