Виктория Сафонова завоевала серебро Паралимпийских игр – 2020 в настольном теннисе

33-летняя представительница России Виктория Сафонова, вслед за своей соотечественницей Маляк Алиевой, также завоевала серебро Паралимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в настольном теннисе в классе WS7. В финале она уступила Келли ван Зон из Нидерландов.

Напомним, вчера, 29 августа, сборная США сместила команду России на четвёртую позицию в медальном зачёте Паралимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) по итогам пятого дня соревнований.



В активе российских паралимпийцев 54 медали: 15 золотых, 11 серебряных и 28 бронзовых. В копилке команды США в общей сложности 40 наград: 15 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых. Безоговорочным лидером рейтинга является Китай: 45 золотых медалей, 29 серебряных и 29 бронзовых. На втором месте идёт сборная Великобритании, в активе британских спортсменов – 23 золотые, 19 серебряных и 18 бронзовых медалей.