Россия обошла США в медальном зачёте Паралимпийских игр — 2020 в Токио

Российские спортсмены сегодня, 30 августа, завоевали 9 медалей на летних Паралимпийских играх в Токио (Япония) — 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Золото выиграли Богдан Мозговой (плавание, 100 м на спине, класс S9), Дмитрий Сафронов (бег на 100 м, класс T35), Антон Прохоров (бег на 100 м, класс T63), Евгений Торсунов (прыжки в длину, класс T36).

Серебро завоевали Маляк Алиева (настольный теннис, класс 6), Виктория Сафонова (настольный теннис, класс 7).

Обладателями бронзы стали Роман Жданов (плавание, 200 м вольным стилем, класс S4), Артём Калашян (бег на 100 м, класс T35), Юлия Шишова (плавание, 100 м вольным стилем, класс S3).

В медальном зачёте Россия обошла США и поднялась на третье место — 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая медаль. Лидирует Китай (54-35-30), на втором месте — Великобритания (26-20-22).

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