Россия обошла США в медальном зачёте Паралимпийских игр — 2020 в Токио

Российские спортсмены сегодня, 30 августа, завоевали 9 медалей на летних Паралимпийских играх в Токио (Япония) — 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Золото выиграли Богдан Мозговой (плавание, 100 м на спине, класс S9), Дмитрий Сафронов (бег на 100 м, класс T35), Антон Прохоров (бег на 100 м, класс T63), Евгений Торсунов (прыжки в длину, класс T36).
Серебро завоевали Маляк Алиева (настольный теннис, класс 6), Виктория Сафонова (настольный теннис, класс 7).
Обладателями бронзы стали Роман Жданов (плавание, 200 м вольным стилем, класс S4), Артём Калашян (бег на 100 м, класс T35), Юлия Шишова (плавание, 100 м вольным стилем, класс S3).
В медальном зачёте Россия обошла США и поднялась на третье место — 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая медаль. Лидирует Китай (54-35-30), на втором месте — Великобритания (26-20-22).
Все победы российской сборной на Паралимпиаде в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать
- 30 августа 2021
-
16:27
-
15:04
-
14:53
-
14:08
-
13:19
-
12:09
-
12:04
-
08:37
-
06:42
-
05:34
- 29 августа 2021
-
19:42
-
19:23
-
16:48
-
16:27
-
15:34
-
14:47
-
14:41
-
14:36
-
14:25
-
13:44
-
12:59
-
12:51
-
12:23
-
12:14
-
12:06
-
11:37
-
06:44
-
06:28
-
00:22
- 28 августа 2021
-
15:38
-
14:19
-
14:12
-
13:27
-
13:24
-
13:04