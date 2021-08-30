Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

В ПКР отреагировали на отказ украинского легкоатлета фотографироваться с россиянами

В ПКР отреагировали на отказ украинского легкоатлета фотографироваться с россиянами
Комментарии

Шеф миссии делегации Паралимпийского комитета России, исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков прокомментировал действия украинского легкоатлета Игоря Цветова, который отказался фотографироваться с россиянами на церемонии награждения призёров Игр в Токио (Япония).

«Дмитрий Сафронов, Игорь Цветов и Артем Калашян вышли на пьедестал почёта и получили заслуженные награды. На Паралимпийских играх существуют некоторые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в том числе соблюдение социальной дистанции. Возможно, это и побудило Цветкова отказаться от традиционного совместного фотографирования», — приводит слова Рожкова РБК.

Ранее Цветов завоевал серебряную медаль в забеге в классе T35 на 100 метров. Первым с мировым рекордом стал россиянин Дмитрий Сафронов. Третье место занял ещё один представитель России Артём Калашян.

Новость по теме
Украинский паралимпиец отказался фотографироваться с россиянами на награждении
Украинскую соперницу Ласицкене звали в Россию. Но разве у нас Могучих будет лучше? Украинскую соперницу Ласицкене звали в Россию. Но разве у нас Могучих будет лучше?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021