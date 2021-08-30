В ПКР отреагировали на отказ украинского легкоатлета фотографироваться с россиянами

Шеф миссии делегации Паралимпийского комитета России, исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков прокомментировал действия украинского легкоатлета Игоря Цветова, который отказался фотографироваться с россиянами на церемонии награждения призёров Игр в Токио (Япония).

«Дмитрий Сафронов, Игорь Цветов и Артем Калашян вышли на пьедестал почёта и получили заслуженные награды. На Паралимпийских играх существуют некоторые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в том числе соблюдение социальной дистанции. Возможно, это и побудило Цветкова отказаться от традиционного совместного фотографирования», — приводит слова Рожкова РБК.

Ранее Цветов завоевал серебряную медаль в забеге в классе T35 на 100 метров. Первым с мировым рекордом стал россиянин Дмитрий Сафронов. Третье место занял ещё один представитель России Артём Калашян.