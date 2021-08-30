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«Отстой». Гимнастка Симона Байлз — о произошедшем на Олимпиаде-2020 в Токио

«Отстой». Гимнастка Симона Байлз — о произошедшем на Олимпиаде-2020 в Токио
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз высказалась о случившемся на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Напомним, Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье после выступления в опорном прыжке, который провалила. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке. Однако выступила на бревне, где завоевала бронзу.

«Я даже не подозревала, что переживаю этот стресс, пока не случилось то, что случилось. Это отстой. Я упорно тренировалась пять лет, и в итоге всё пошло не так, как хотела. Меня успокаивает то, что я подтолкнула многих людей и спортсменов высказаться о психическом здоровье и подала пример, что порой лучше говорить «нет».

Я много общалась с тренерами, у меня случались беседы со спортивными психологами сборной США. Джастин Бибер протянул мне руку помощи и отправил слова поддержки, то же самое сделала Деми Ловато.

Сейчас я окружаю себя лучшими людьми, то есть близким кругом друзей, моей семьёй. Я так же тренируюсь, но мне нужно правильно заботиться о своём теле», — приводит слова Байлз E Online.

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